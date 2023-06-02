Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Месси уходит из «ПСЖ», «Барсу» могут исключить из ЛЧ, «Спартак» лидирует в РПЛ по убыткам и другие новости

    Месси уходит из «ПСЖ», «Барсу» могут исключить из ЛЧ, «Спартак» лидирует в РПЛ по убыткам и другие новости

    Месси уходит из «ПСЖ»: Гальтье подтвердил

    «Спартак» определился с основным вратарем на следующий сезон

    Новые подробности о состоянии Гаврилова: есть проблемы с речью, врачи готовят операцию

    «Зенит» досрочно отправил в отпуск еще одного легионера

    Инспекторы УЕФА пришли к выводу, что «Барселону» нужно исключить из Лиги чемпионов

    Бабаев намекнул на переход российского футбола в Азию: важное заявление гендиректора ЦСКА

    «Динамо» может возглавить 40-летний тренер «Црвены Звезды»

    «Спартак» – самый убыточный клуб РПЛ в 2022 году. «Зенит» – лидер по доходам от спонсоров и от матчдэй

    УЕФА может отстранить главного судью финала ЛЧ из-за его связи с ультраправым политиком

    Роналду отреагировал на слухи о желании покинуть «Аль-Наср»

    Бензема останется в «Реале» – он отклонил 200-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2023 00:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 