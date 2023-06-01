Депутат Свищев назвал плюсы введения Fan ID

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал о пользе от появления системы Fan ID на футбольных стадионах.

После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.

Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

«Посещаемость упала, и это неоспоримый факт, мы это видим. Такая статистика не может оставить равнодушным, поэтому Минцифры, Минспорта и РФС анализируют, какова причина падения посещаемости.

Моe мнение, что здесь есть влияние Fan ID, общемировой ситуации и экономической в стране. В принципе, у многих людей настроение не то, чтобы ходить на стадион. Но это отговорки, задача – чтобы посещаемость была высокой. На мой взгляд, наибольшее влияние имеет не Fan ID.

Жалобы и тревога есть, как и обращение к Президенту. Он дал поручение подготовить ряд предложений по отдельным категориям граждан для упрощения, либо освобождения от получения Fan ID. Уже разработан первый пакет мер, тенденция на упрощение есть.

От внедрения Fan ID есть как минусы, так и плюсы. На стадионах стало спокойнее, меньше хулиганства – это отмечают работники правоохранительных органов, службы безопасности стадионов, владельцы, да и сами клубы. Конечно, людей стало меньше, может быть потому и спокойнее.

Авторы Fan ID говорят о том, что безопасность прежде всего. Мы видим, что творится в мире, в том числе и последние события в Москве.

Давайте говорить объективно: Fan ID не отменят. Я оформлял его – это заняло три минуты. Что такое три-пять минут нашей жизни? Когда мы на гаджеты тратим больше времени, сидим в них часами. Лучше потратить пять минут в год и болеть за любимую команду на стадионе, а не лeжа на диване.

Нужно попытаться не критиковать, а найти плюсы, которые есть от внедрения Fan ID. Всe ещe будет меняться, но стратегически внедрять Fan ID – это не катастрофа», – заявил Свищев.