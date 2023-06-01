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    Депутат Свищев назвал плюсы введения Fan ID

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал о пользе от появления системы Fan ID на футбольных стадионах.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

    «Посещаемость упала, и это неоспоримый факт, мы это видим. Такая статистика не может оставить равнодушным, поэтому Минцифры, Минспорта и РФС анализируют, какова причина падения посещаемости.

    Моe мнение, что здесь есть влияние Fan ID, общемировой ситуации и экономической в стране. В принципе, у многих людей настроение не то, чтобы ходить на стадион. Но это отговорки, задача – чтобы посещаемость была высокой. На мой взгляд, наибольшее влияние имеет не Fan ID.

    Жалобы и тревога есть, как и обращение к Президенту. Он дал поручение подготовить ряд предложений по отдельным категориям граждан для упрощения, либо освобождения от получения Fan ID. Уже разработан первый пакет мер, тенденция на упрощение есть.

    От внедрения Fan ID есть как минусы, так и плюсы. На стадионах стало спокойнее, меньше хулиганства – это отмечают работники правоохранительных органов, службы безопасности стадионов, владельцы, да и сами клубы. Конечно, людей стало меньше, может быть потому и спокойнее.

    Авторы Fan ID говорят о том, что безопасность прежде всего. Мы видим, что творится в мире, в том числе и последние события в Москве.

    Давайте говорить объективно: Fan ID не отменят. Я оформлял его – это заняло три минуты. Что такое три-пять минут нашей жизни? Когда мы на гаджеты тратим больше времени, сидим в них часами. Лучше потратить пять минут в год и болеть за любимую команду на стадионе, а не лeжа на диване.

    Нужно попытаться не критиковать, а найти плюсы, которые есть от внедрения Fan ID. Всe ещe будет меняться, но стратегически внедрять Fan ID – это не катастрофа», – заявил Свищев.

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    Источник: Metaratings

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    01.06.2023 19:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka 23 часа назад

      Fan ID - убийца футбола .

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      Рейтинг: +207

      Непутриот 2 июня, 06:07

      Очередной оправдывающий тупую власть её представитель-депутан

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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 22:57

      что говорить о беспорядках на трибунах лучше бы говорили о беспорядках на поле футболисты устраивают массовые драки показывают непристойные жесты постоянно матерятся вот надо на что обращать внимание вот если скажем зрители устроят драку им как пиддать 15 суток влепят или демонстрацию причиндалов там вообще могут и посадить или отнять паспорт болельщика, а футболистам всё с рук сходит

      0
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай 1 июня, 22:51

      О каком хулиганстве речь? У путина фанатьё и так ручное всё после той самой манежки.

      0
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      Рейтинг: +9808

      САДЫЧОК 1 июня, 22:24

      Да , плюс офигенный !
      Как , ветром ,сдуло болельщиков !

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      Рейтинг: +292

      KLINSI 1 июня, 22:08

      От внедрения Fan ID есть как минусы, так и плюсы. На стадионах стало спокойнее.....

      Для этого и придумали, сидите тихо по домам как мышки возле зомби-ящики с Вовкой соловьём.

      2
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      Рейтинг: +2235

      jek718875 1 июня, 21:14

      Депутат Свищев пусть лечит депутата Дрищева

      3
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      Рейтинг: +38

      Пингвины Антарктиды 1 июня, 20:33

      Футбол должен быть зрелищным и без договорняков.

      0
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