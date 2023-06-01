«Динамо» может подписать Слуцкого, «Волгарь» – Кержакова, «Интер» – Месси и другие новости

«Динамо» рассматривает Слуцкого.

Дзюба ответил, пойдет ли в президенты или Госдуму.

Комментатор Андронов назвал человека, из-за которого отменили летний сбор сборной России.

Кержаков может вернуться в Первую лигу.

Команды Зинченко и Шевченко проведут благотворительный матч на «Стэмфорд Бридж».

«Интер» из МЛС может подписать Месси и отдать в аренду «Барселоне».

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила кадры с новой эротической фотосессии.

Смолов продлил контракт с «Динамо».

Матч с «Ростовом» станет для Щенникова прощальным в ЦСКА: он провел 20 лет в клубе.

Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и сборной России образца 2008 года.