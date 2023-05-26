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Роналду делает из сына чемпиона: как он его воспитывает и тренирует и когда мы увидим Криштиану-младшего в «Реале»
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17:59
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Роналду делает из сына чемпиона: как он его воспитывает и тренирует и когда мы увидим Криштиану-младшего в «Реале»
Роналду делает из сына чемпиона: как он его воспитывает и тренирует и когда мы увидим Криштиану-младшего в «Реале»
1
Источник:
«Бомбардир»
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Сегодня, 17:59
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Реал
Манчестер Юнайтед
Роналду Криштиану
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