«Локомотив» продлил Дзюбу, Вендел хочет уйти из «Зенита», Зидан отказался от 150 миллионов в «Аль-Насре» и другие новости

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«Спартак», ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником сборной России

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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» (4:1) и поднялся на 3-е место