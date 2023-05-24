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    • Камеруну запретили играть с Россией, «Спартак» обвиняет Рошу, решения ЭСК по дерби и другие новости

    Камеруну запретили играть с Россией, «Спартак» обвиняет Рошу, решения ЭСК по дерби и другие новости

    Стал известен вердикт ЭСК РФС по пенальти на Мозесе в матче «Спартак» – ЦСКА.

    В ЦСКА отреагировали на обвинения Роши, что он первым показал Соболеву неприличный жест.

    Опубликован скриншот, где Роша, предположительно, первым показал Соболеву неприличный жест.

    «Спартак» предоставил КДК три видео, на которых Роша держится за пах рядом с Соболевым.

    Уткин дал инсайд по поводу тренерской карьеры Слуцкого.

    В Италии сообщили, почему Спаллетти решил уйти из «Наполи».

    «Невинный поступок»: «Барселона» – об обращении игроков к россиянам.

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    Правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России.

    «Соболев пойдет по полной»: судья Федотов – о дисквалификации форварда «Спартака».

    Источник: «Бомбардир»

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