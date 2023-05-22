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    • ФИФА продлит разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

    ФИФА продлит разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

    ФИФА в скором времени объявит о продлении опции, разрешающей иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами.

    «ФИФА еще на год продлит возможность приостановки контрактов с российскими клубами для легионеров.

    По моим данным, о продлении возможности приостановки контрактов будет объявлено в ближайшие дни. Судя по всему опция будет продлена до конца июня 2024 года.

    При этом, по словам источников, скорее всего такая возможность будет распространяться не на всех игроков – планируется, что футболисты, которые подписали контракты начиная с лета 2022 года, приостановить их уже не смогут», – сообщает «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +957

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Те, кто хотел уехать, уже уехали.

      Толку от этой приостановки?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      То ли ещё будет > Rabinovi_ch 1 час назад

      А вдруг не все, и кто-то захотел передумать?

      0
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