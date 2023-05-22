ФИФА продлит разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

ФИФА в скором времени объявит о продлении опции, разрешающей иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«ФИФА еще на год продлит возможность приостановки контрактов с российскими клубами для легионеров.

По моим данным, о продлении возможности приостановки контрактов будет объявлено в ближайшие дни. Судя по всему опция будет продлена до конца июня 2024 года.

При этом, по словам источников, скорее всего такая возможность будет распространяться не на всех игроков – планируется, что футболисты, которые подписали контракты начиная с лета 2022 года, приостановить их уже не смогут», – сообщает «Мутко против».