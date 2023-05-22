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  • ФИФА продлит разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

ФИФА продлит разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

22 мая 2023, 09:18
4

ФИФА в скором времени объявит о продлении опции, разрешающей иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«ФИФА еще на год продлит возможность приостановки контрактов с российскими клубами для легионеров.

По моим данным, о продлении возможности приостановки контрактов будет объявлено в ближайшие дни. Судя по всему опция будет продлена до конца июня 2024 года.

При этом, по словам источников, скорее всего такая возможность будет распространяться не на всех игроков – планируется, что футболисты, которые подписали контракты начиная с лета 2022 года, приостановить их уже не смогут», – сообщает «Мутко против».

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Rabinovi_ch
1684742340
Те, кто хотел уехать, уже уехали. Толку от этой приостановки?
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nemolod
1684754276
А клубы в своих контрактах должны предусмотреть выплаты легионерам по фактически отработанному времени ,установив при этом расценки,тогда приостановка контрактов перестанет быть хитроумной лазейкой-то есть не хочешь дальше играть получи то,что заработал и до свидания!!
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моэм
1684760216
РФС опять получило по морде кастетом и назвала это действие варварским....конечно это круче , чем то что Лавров "выражает озабоченность".....но может пора и ответку дать ? ....не дадут потому что сыкуны.....за что нас в мире и презирают ..
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