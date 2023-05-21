Неприличный жест Соболева в дерби, «Юве» вновь могут лишить очков, давка на матче в Сальвадоре и другие новости

На матче в Сальвадоре из-за давки погибли 9 человек, еще более 100 пострадали

Моуринью близок к уходу в «ПСЖ»

«Ювентус» в понедельник могут лишить 12 очков

РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА в дерби (2:1)

Соболев показал неприличный жест в матче с ЦСКА и получил красную карточку. Быстров оскорбил форварда, назвав его клоуном

Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России

Ещенко спел в электричке

АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Челси» (1:0)

Примера. «Реал» проиграл «Валенсии» (0:1), Винисиус получил красную

Только один игрок забил 20 голов и сделал 20 ассистов в этом сезоне