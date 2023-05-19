Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сербский агент: «К игрокам, желающим поехать в Россию, относятся почти как к преступникам»

Сербский агент: «К игрокам, желающим поехать в Россию, относятся почти как к преступникам»

19 мая 2023, 21:26
2

Боян Остожич, сербский агент, сообщил о трудностях по переезду легионеров в Россию.

«Будет очень сложно из-за проблем с платежами и банковскими системами. Денежное сообщение не работает между Россией и Европой, даже если клубы договорятся между собой. К футболистам, которые хотят поехать играть в Россию, относятся чуть ли не как к преступникам. Это абсолютно ненормально», – сказал Остожич.

  • Россия с февраля 2022 года отстранена от международного футбола.
  • Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими командами.
  • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1684526431
Комментарий удален.
Ответить
serglider
1684560511
Вот те на! Все наши СМИ трындят из каждого утюга, что сербы наши друзья и чуть ли не горой за нас и... вдруг к сербским легионерам в России, на их Родине относятся как к преступникам!? По поводу денег... а чё кэш уже не котируется? Дали чемодан денег и бумажку, что честно заработанные и лети, на частном самолете, с этим "кошельком" куда угодно)))
Ответить
Главные новости
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
23:31
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
23:09
2
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
22:41
1
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
17
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
23:15
1
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
23:05
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
22:53
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
22:17
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
17
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+