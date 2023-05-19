Сербский агент: «К игрокам, желающим поехать в Россию, относятся почти как к преступникам»

Боян Остожич, сербский агент, сообщил о трудностях по переезду легионеров в Россию.

«Будет очень сложно из-за проблем с платежами и банковскими системами. Денежное сообщение не работает между Россией и Европой, даже если клубы договорятся между собой. К футболистам, которые хотят поехать играть в Россию, относятся чуть ли не как к преступникам. Это абсолютно ненормально», – сказал Остожич.