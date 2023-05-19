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    • Сербский агент: «К игрокам, желающим поехать в Россию, относятся почти как к преступникам»

    Сербский агент: «К игрокам, желающим поехать в Россию, относятся почти как к преступникам»

    Боян Остожич, сербский агент, сообщил о трудностях по переезду легионеров в Россию.

    «Будет очень сложно из-за проблем с платежами и банковскими системами. Денежное сообщение не работает между Россией и Европой, даже если клубы договорятся между собой. К футболистам, которые хотят поехать играть в Россию, относятся чуть ли не как к преступникам. Это абсолютно ненормально», – сказал Остожич.

    • Россия с февраля 2022 года отстранена от международного футбола.
    • Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими командами.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      vaisboston 2 часа назад

      Престпники..преступили

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