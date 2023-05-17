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За какой футбольный клуб болеют звезды?
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За какой футбольный клуб болеют звезды?
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Агент Нагельсмана: «Отказ «Челси» – правильное решение»
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13:02
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Талалаев показал доказательство фола спартаковца Денисова, за который его удалили
12:47
Кройф покинет «Барселону» по окончании сезона
12:28
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Игроки «Барселоны» исполнили клубный гимн с помощью пивных бутылок
12:07
Карасев на «Спартак» – ЦСКА и другие назначения на 28-й тур РПЛ
11:49
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11:34
«Интер» установил историческое достижение в миланском дерби
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11:09
Мендес: «Федотов – лучший тренер России»
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10:59
Мхитарян травмировался в матче с «Миланом»
10:32
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09:53
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09:22
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Брестское «Динамо» просматривает камерунца, который провел три года в системе «Спартака»
08:42
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08:34
«Матч ТВ» покажет молодежный ЧМ – там будут два игрока из РПЛ и Первой лиги
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08:27
Кавазашвили: «Российский футбол отдан залетным тренерам-гастарбайтерам»
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08:18
Гогниев не против, чтобы игроки пили пиво после матчей
4
07:55
Талалаев сообщил, что пишет книгу
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07:51
Экс-игрок «Реала» летом может перейти в «Барселону»
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07:43
Мальдини объяснил вылет «Милана» из Лиги чемпионов от «Интера»
07:33
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07:26
Индзаги прокомментировал выход «Интера» в финал Лиги чемпионов
01:21
Роналду хотят депортировать, «Интер» в финале ЛЧ, «Реал» готовит топ-трансфер и другие новости
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За какой футбольный клуб болеют звезды?
За какой футбольный клуб болеют звезды?
1
Источник:
«Бомбардир»
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