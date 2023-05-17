Роналду хотят депортировать, «Интер» в финале ЛЧ, «Реал» готовит топ-трансфер и другие новости

«Интер» победил «Милан» (1:0) и вышел в финал Лиги чемпионов впервые с 2010 года.

Стало известно, какие премиальные получат игроки «Рубина» за победу в Первой лиге.

Роналду снова призывают депортировать из Саудовской Аравии – из-за танца Джорджины.

Два игрока летом покинут «Баварию» по решению Тухеля.

Гвардиола назвал самого сильного соперника в Лиге чемпионов.

Трансферные планы «Арсенала» на лето: Артете выделят рекордную сумму.

«Реал» готовит официальное предложение по самому дорогому игроку Англии.

Селюк рассказал, как «Зенит» просил «Барселону» продать Месси за 20 миллионов.

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В Саудовской Аравии рассказали о влиянии Роналду на игроков «Аль-Насра».