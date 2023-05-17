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  • Роналду хотят депортировать, «Интер» в финале ЛЧ, «Реал» готовит топ-трансфер и другие новости

Роналду хотят депортировать, «Интер» в финале ЛЧ, «Реал» готовит топ-трансфер и другие новости

17 мая 2023, 01:21
1

«Интер» победил «Милан» (1:0) и вышел в финал Лиги чемпионов впервые с 2010 года.

Стало известно, какие премиальные получат игроки «Рубина» за победу в Первой лиге.

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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zzzyurotim
1684276742
Мужики, вот вам совет). Ставлю уже 15 лет. Не ведитесь на каналы, группы и прочую ерунду, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». Выходит на первом месте.
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