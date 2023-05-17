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    • Роналду хотят депортировать, «Интер» в финале ЛЧ, «Реал» готовит топ-трансфер и другие новости

    Роналду хотят депортировать, «Интер» в финале ЛЧ, «Реал» готовит топ-трансфер и другие новости

    «Интер» победил «Милан» (1:0) и вышел в финал Лиги чемпионов впервые с 2010 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      zzzyurotim 24 минуты назад

      Мужики, вот вам совет). Ставлю уже 15 лет. Не ведитесь на каналы, группы и прочую ерунду, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». Выходит на первом месте.

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