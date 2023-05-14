«Зенит» получил кубок, вылет «Торпедо» и другие новости

Федотов: «Кукуляк просто выдумал удаление Денисова в матче с «Химками».

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1), проведя тайм вдесятером.

«Не буду отвечать на вопросы»: пресс-конференция Абаскаля после «Химок» длилась 40 секунд.

ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Спартака».

Соболев: «Володька будет говорить, что я плачу, но судьи правда ошибаются против «Спартака».

«Зениту» вручили чемпионский кубок.

Зарема – о судействе: «Просто стыдно за РПЛ».

Зарема уверена в третьей звезде «Зенита».

«Торпедо» вылетело из РПЛ.

Кержаков – на параде «Зенита»: «Сосать, «Спартак»!».