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    • ФИФА выплатила компенсации восьми игрокам из российских клубов

    ФИФА выплатила компенсации восьми игрокам из российских клубов

    ФИФА отчиталась о выплатах футболистам, которые не получили зарплату в своих клубах.

    Всего федерация одобрила 225 заявок и компенсирует игрокам 16 миллионов долларов.

    В частности, деньги от ФИФА получат восемь футболистов, которым не заплатили российские клубы:

    • «Тамбов» – 3
    • «Кубань» – 2
    • «Зенит» (Иркутск) – 1
    • «Луч» – 1
    • МФК «Динамо» – 1

    Лидируют по одобренным заявкам лиги Португалии (61), Греции (50) и Румынии (22).

    Всего во время действия программы ФИФА помогла 1370 игрокам.

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    Источник: сайт ФИФА

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    12.05.2023 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25070

      bset 7 часов назад

      Злая ФИФА опять россиян угнетает

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