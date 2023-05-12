ФИФА выплатила компенсации восьми игрокам из российских клубов

ФИФА отчиталась о выплатах футболистам, которые не получили зарплату в своих клубах.
Всего федерация одобрила 225 заявок и компенсирует игрокам 16 миллионов долларов.
В частности, деньги от ФИФА получат восемь футболистов, которым не заплатили российские клубы:
- «Тамбов» – 3
- «Кубань» – 2
- «Зенит» (Иркутск) – 1
- «Луч» – 1
- МФК «Динамо» – 1
Лидируют по одобренным заявкам лиги Португалии (61), Греции (50) и Румынии (22).
Всего во время действия программы ФИФА помогла 1370 игрокам.
Источник: сайт ФИФА