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  • ФИФА выплатила компенсации восьми игрокам из российских клубов

ФИФА выплатила компенсации восьми игрокам из российских клубов

12 мая 2023, 16:16

ФИФА отчиталась о выплатах футболистам, которые не получили зарплату в своих клубах.

Всего федерация одобрила 225 заявок и компенсирует игрокам 16 миллионов долларов.

В частности, деньги от ФИФА получат восемь футболистов, которым не заплатили российские клубы:

  • «Тамбов» – 3
  • «Кубань» – 2
  • «Зенит» (Иркутск) – 1
  • «Луч» – 1
  • МФК «Динамо» – 1

Лидируют по одобренным заявкам лиги Португалии (61), Греции (50) и Румынии (22).

Всего во время действия программы ФИФА помогла 1370 игрокам.

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Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига
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