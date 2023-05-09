В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

а сколько из них студентов, пригнанных из-под палки под угрозой отчисления? в питере, например. иногородних, которым зенит не особо-то и сдался. учителей в школе заставляли оформлять, ну это понятно. и как объяснить, что в нашей районной психбольнице внезапно обнаружили пункт оформления fan id? у нас тут на местном уровне, в пределах района, была шумиха по данному поводу. уверен, в других городах чинуши тоже изощряются и рвут задницы, чтобы отослать наверх красивые цифры. только это не выходит за пределы районов, поэтому мы мало чего знаем о всём этом жульничестве.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.
По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили порядка 850 тысяч человек.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.
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