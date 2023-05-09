Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

    По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили порядка 850 тысяч человек.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Канчельскис: «Назвал бы лучшим тренером Гогниева – просто уникум»
    Оливейра: «Никто не ждал гегемонии «Зенита», когда мы с Семаком пришли из «Уфы»
    Хиддинк заявил, что Семак может тренировать любую европейскую команду 2
    Источник: сайт Минцифры России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4689

      fakeid 3 часа назад

      а сколько из них студентов, пригнанных из-под палки под угрозой отчисления? в питере, например. иногородних, которым зенит не особо-то и сдался. учителей в школе заставляли оформлять, ну это понятно. и как объяснить, что в нашей районной психбольнице внезапно обнаружили пункт оформления fan id? у нас тут на местном уровне, в пределах района, была шумиха по данному поводу. уверен, в других городах чинуши тоже изощряются и рвут задницы, чтобы отослать наверх красивые цифры. только это не выходит за пределы районов, поэтому мы мало чего знаем о всём этом жульничестве.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4689

      fakeid > fakeid 3 часа назад

      но лучше всего о настоящих цифрах говорит реальное количество пришедших на стадионы. мы же видим, как стыдливо операторы стараются не захватывать пустые трибуны - но всегда показывают тот уголок, в котором действительно сидят зрители.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 