В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили порядка 850 тысяч человек.

После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.

Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

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