Опубликована сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored

А где удаленный тгрок СпартаГа?
:)))
Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 26-го тура чемпионата России.
В сборную вошли сразу пять футболистов «Ахмата».
Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»);
Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Сергей Божин («Факел»), Мирослав Богосавац («Ахмат»);
Полузащитники: Владислав Карапузов («Ахмат»), Клаудиньо («Зенит»), Артeм Карпукас («Локомотив»), Нене Гбамбле («Ахмат»);
Нападающие: Хазыр Аппаев («Факел»), Мохамед Конате («Ахмат»).