Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Опубликована сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 26-го тура чемпионата России.

    В сборную вошли сразу пять футболистов «Ахмата».

    Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»);

    Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Сергей Божин («Факел»), Мирослав Богосавац («Ахмат»);

    Полузащитники: Владислав Карапузов («Ахмат»), Клаудиньо («Зенит»), Артeм Карпукас («Локомотив»), Нене Гбамбле («Ахмат»);

    Нападающие: Хазыр Аппаев («Факел»), Мохамед Конате («Ахмат»).

    Новости по теме
    Оливейра: «Никто не ждал гегемонии «Зенита», когда мы с Семаком пришли из «Уфы»
    Хиддинк заявил, что Семак может тренировать любую европейскую команду 1
    Ловчев заявил, что переживает за талантливого футболиста «Зенита» 9
    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 