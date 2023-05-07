РФС: «УЕФА отстаивает возвращение России в международные турниры»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела со снятием с России бана от УЕФА.
– К сожалению, на сегодняшний день команды РФС отстранены от соревнований, проводимых под эгидами УЕФА и ФИФА. Ведется работа, мы ожидаем определенных подвижек.
Просто, как мы уже договорились с нашими европейскими коллегами, не можем комментировать ход переговоров, пока не придем к каким-то результатам.
– Но ситуация непростая.
– Очень непростая. Есть определенное политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Важно, что конструктивный диалог сохраняется, что руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям.
– И это больше нас удерживает от ухода из-под юрисдикции УЕФА, чем проблемы в Азиатской конфедерации футбола?
– Вопрос не в самом уходе. Наш возможный уход – просто инструмент достижения какой-то цели.
У нас есть определенная договоренность с УЕФА: если они не увидят в относительно ближайшие сроки возможности возвращения России в соревнования под их эгидой, то мы совместно будем продумывать вопрос о смене конфедерации.
– Уже давно об этом разговоры идут.
– Футбол – единая семья. Не может быть такого, что какая-то одна федерация сегодня приняла волюнтаристское решение об уходе из УЕФА, завтра туда вернулась.
Это серьезный шаг, требующий согласований и с УЕФА, и с ФИФА, и с Азиатской конфедерацией футбола. Собственно, в этих условиях мы находимся.
- УЕФА и ФИФА отстранили Россию больше года назад.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи с азиатскими сборными.
- Чемпионат России проходит в штатном режиме.
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