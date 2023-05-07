Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС: «УЕФА отстаивает возвращение России в международные турниры»

РФС: «УЕФА отстаивает возвращение России в международные турниры»

7 мая 2023, 13:39
12

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела со снятием с России бана от УЕФА.

– К сожалению, на сегодняшний день команды РФС отстранены от соревнований, проводимых под эгидами УЕФА и ФИФА. Ведется работа, мы ожидаем определенных подвижек.

Просто, как мы уже договорились с нашими европейскими коллегами, не можем комментировать ход переговоров, пока не придем к каким-то результатам.

– Но ситуация непростая.

– Очень непростая. Есть определенное политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Важно, что конструктивный диалог сохраняется, что руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям.

– И это больше нас удерживает от ухода из-под юрисдикции УЕФА, чем проблемы в Азиатской конфедерации футбола?

– Вопрос не в самом уходе. Наш возможный уход – просто инструмент достижения какой-то цели.

У нас есть определенная договоренность с УЕФА: если они не увидят в относительно ближайшие сроки возможности возвращения России в соревнования под их эгидой, то мы совместно будем продумывать вопрос о смене конфедерации.

– Уже давно об этом разговоры идут.

– Футбол – единая семья. Не может быть такого, что какая-то одна федерация сегодня приняла волюнтаристское решение об уходе из УЕФА, завтра туда вернулась.

Это серьезный шаг, требующий согласований и с УЕФА, и с ФИФА, и с Азиатской конфедерацией футбола. Собственно, в этих условиях мы находимся.

  • УЕФА и ФИФА отстранили Россию больше года назад.
  • Сборная России проводит только товарищеские матчи с азиатскими сборными.
  • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1683456954
"– Но ситуация непростая. – Очень непростая. Есть определенное политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Важно, что конструктивный диалог сохраняется, что руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям. Словоблуд, б**дь! Если бы УЕФА захотело, то давно бы вернули, а, ещё правильнее, НЕ исключали из турниров. Митрофанов - порождение этой "конструктивной политики", которая поразила до основания российские руководящие кадры в той или иной сфере деятельности. Здесь только в прямом и переносном смысле оперативная хирургия поможет, в т. ч. отрезать яйца этим п.и.з.доболам.
Ответить
witalik
1683457873
Российский футбольный союз во главе с Дюковым - величайшая проститутка: если уходишь, то уходи, а то вдруг обратно за похлёбку позовут в УЕФА, а "я так тебя ждала"...Как у нас говорят: "Нах..й, значит нах..й"...Разбежались, а дюк питержье (не путать с Дюком Ришелье) всё ждёт какой-то подачки, словно пёс, изгнанный из тёплой будки на улицу за хозяйские (УЕФА) ворота...
Ответить
ruded
1683459062
допустим, нашу сборную и команды не исключали из всех турниров. Команды противников отказываются играть, им поражение...хи-хи, так могли бы стать чемпионами по футболу во всех турнирах. И походу, это единственный вариант, как могли бы ими стать.
Ответить
mamba9090909
1683459970
УЕФА отстранила нас от всех международных турниров и тут же, по словам Митрофанова, УЕФА отстаивает возвращение России. Парадокс. Ну если ОТСТАИВАЕТ, то зачем тогда отстраняла? Что то не чисто тут.
Ответить
NewLife
1683460800
"...руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям." Упаси Господь, как потом немытые будут объяснять свое дутое чемпионство )) Можно допустить только сборную, кудрявый победит всех в Европе.))
Ответить
Бригадный
1683465191
Нашему футболу надо прирастать крымскими и новоросскими клубами. А не цепляться за возможность в евро-дерьмокубках тусить. В евро-дерьмокубках сейчас климат только для денежных мешков. И то - не для всех. Пример дерьмоклуба с погонялом ПСЖ тому порукой. Все остальные - статисты для массовки.
Ответить
_ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!!
1683467105
Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач: https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220 читать внизу 1
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
3
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
3
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
2
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+