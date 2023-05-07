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    • РФС: «УЕФА отстаивает возвращение России в международные турниры»

    РФС: «УЕФА отстаивает возвращение России в международные турниры»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела со снятием с России бана от УЕФА.

    – К сожалению, на сегодняшний день команды РФС отстранены от соревнований, проводимых под эгидами УЕФА и ФИФА. Ведется работа, мы ожидаем определенных подвижек.

    Просто, как мы уже договорились с нашими европейскими коллегами, не можем комментировать ход переговоров, пока не придем к каким-то результатам.

    – Но ситуация непростая.

    – Очень непростая. Есть определенное политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Важно, что конструктивный диалог сохраняется, что руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям.

    – И это больше нас удерживает от ухода из-под юрисдикции УЕФА, чем проблемы в Азиатской конфедерации футбола?

    – Вопрос не в самом уходе. Наш возможный уход – просто инструмент достижения какой-то цели.

    У нас есть определенная договоренность с УЕФА: если они не увидят в относительно ближайшие сроки возможности возвращения России в соревнования под их эгидой, то мы совместно будем продумывать вопрос о смене конфедерации.

    – Уже давно об этом разговоры идут.

    – Футбол – единая семья. Не может быть такого, что какая-то одна федерация сегодня приняла волюнтаристское решение об уходе из УЕФА, завтра туда вернулась.

    Это серьезный шаг, требующий согласований и с УЕФА, и с ФИФА, и с Азиатской конфедерацией футбола. Собственно, в этих условиях мы находимся.

    • УЕФА и ФИФА отстранили Россию больше года назад.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи с азиатскими сборными.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2023 13:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      1

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      Рейтинг: +197

      Бригадный 20 часов назад

      Нашему футболу надо прирастать крымскими и новоросскими клубами. А не цепляться за возможность в евро-дерьмокубках тусить. В евро-дерьмокубках сейчас климат только для денежных мешков. И то - не для всех. Пример дерьмоклуба с погонялом ПСЖ тому порукой. Все остальные - статисты для массовки.

      0
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      Рейтинг: +14588

      Алексей З 20 часов назад

      Наверно все ждут пресловутого контрнаступления на фронте , от того все замерли в ожидании.
      Только вот итоги его для всех разные.

      0
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      Рейтинг: +18216

      NewLife 21 час назад

      "...руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям."
      Упаси Господь, как потом немытые будут объяснять свое дутое чемпионство )) Можно допустить только сборную, кудрявый победит всех в Европе.))

      1
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      Рейтинг: +7061

      mamba9090909 21 час назад

      УЕФА отстранила нас от всех международных турниров и тут же, по словам Митрофанова, УЕФА отстаивает возвращение России. Парадокс. Ну если ОТСТАИВАЕТ, то зачем тогда отстраняла? Что то не чисто тут.

      1
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      Рейтинг: +551

      FCSpartakM > mamba9090909 20 часов назад

      Я так понял на них надавили не спортивные организации, поэтому вынуждены были отстранить, но пытаются договориться о возвращении. Ну если этот дядя не свистит об отстаивании

      0
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      Рейтинг: +1342

      ruded 22 часа назад

      допустим, нашу сборную и команды не исключали из всех турниров. Команды противников отказываются играть, им поражение...хи-хи, так могли бы стать чемпионами по футболу во всех турнирах. И походу, это единственный вариант, как могли бы ими стать.

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      Рейтинг: +128

      witalik 22 часа назад

      Российский футбольный союз во главе с Дюковым - величайшая проститутка: если уходишь, то уходи, а то вдруг обратно за похлёбку позовут в УЕФА, а "я так тебя ждала"...Как у нас говорят: "Нах..й, значит нах..й"...Разбежались, а дюк питержье (не путать с Дюком Ришелье) всё ждёт какой-то подачки, словно пёс, изгнанный из тёплой будки на улицу за хозяйские (УЕФА) ворота...

      2
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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 22 часа назад

      "– Но ситуация непростая.
      – Очень непростая. Есть определенное политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Важно, что конструктивный диалог сохраняется, что руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям.

      Словоблуд, б**дь!
      Если бы УЕФА захотело, то давно бы вернули, а, ещё правильнее, НЕ исключали из турниров.
      Митрофанов - порождение этой "конструктивной политики", которая поразила до основания российские руководящие кадры в той или иной сфере деятельности.
      Здесь только в прямом и переносном смысле оперативная хирургия поможет, в т. ч. отрезать яйца этим п.и.з.доболам.

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      Рейтинг: +976

      Mr Green > derrik2000 22 часа назад

      ты думаешь они не хотят вернуть клубы РФ обратно? он тут не однозначно говорит, что им просто не дают это сделать, вот и всё. и подтекст такой, что возможно всё скоро в 404 закончится и всё вернётся на круги своя, и не стоит лишний раз суетиться

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > Mr Green 22 часа назад

      Долго отвечать: места здесь не дают.
      Всё немного, или даже МНОГО, не так.

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      Рейтинг: +976

      Mr Green > derrik2000 21 час назад

      как бы то ни было, одно дело внутренние проблемы руководства и совершенно другое, когда сама организация работает не под свои интересы. тут хоть кого поставь, решение политическое и без разворота общей тенденции ничего не поменяется

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > derrik2000 21 час назад

      Значит, нужно САМИМ принимать ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение в свете нынешних международных тенденций, а не сидеть на паперти выпрашивая.
      В любом случае, переход в в Азию скажется только положительно.
      Может, в ближайшей перспективе, а, может, немного в среднесрочной.
      Сейчас ВСЁ в Азии развивается фантастическими темпами. Футбол не исключение.

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