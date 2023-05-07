РФС: «УЕФА отстаивает возвращение России в международные турниры»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела со снятием с России бана от УЕФА.

– К сожалению, на сегодняшний день команды РФС отстранены от соревнований, проводимых под эгидами УЕФА и ФИФА. Ведется работа, мы ожидаем определенных подвижек.

Просто, как мы уже договорились с нашими европейскими коллегами, не можем комментировать ход переговоров, пока не придем к каким-то результатам.

– Но ситуация непростая.

– Очень непростая. Есть определенное политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Важно, что конструктивный диалог сохраняется, что руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям.

– И это больше нас удерживает от ухода из-под юрисдикции УЕФА, чем проблемы в Азиатской конфедерации футбола?

– Вопрос не в самом уходе. Наш возможный уход – просто инструмент достижения какой-то цели.

У нас есть определенная договоренность с УЕФА: если они не увидят в относительно ближайшие сроки возможности возвращения России в соревнования под их эгидой, то мы совместно будем продумывать вопрос о смене конфедерации.

– Уже давно об этом разговоры идут.

– Футбол – единая семья. Не может быть такого, что какая-то одна федерация сегодня приняла волюнтаристское решение об уходе из УЕФА, завтра туда вернулась.

Это серьезный шаг, требующий согласований и с УЕФА, и с ФИФА, и с Азиатской конфедерацией футбола. Собственно, в этих условиях мы находимся.

УЕФА и ФИФА отстранили Россию больше года назад.

Сборная России проводит только товарищеские матчи с азиатскими сборными.

Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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