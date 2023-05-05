Чемпионство «Наполи», новости о будущем Месси, интерес «Спартака» к двум латиноамериканцам и другие новости

«Бешикташ» сохраняет интерес к полузащитнику «Зенита»

«Реал» может возглавить тандем двух тренеров

Месси решил покинуть «ПСЖ» из-за двух факторов. Ему поступило первое официальное предложение от другого клуба. Сам аргентинец готов снизить зарплату в три раза ради возвращения в «Барселону»

Йоканович уйдет из «Динамо»: он не выполнил поставленные задачи

«Какого фига они выбили «Спартак»?»: в РФС были недовольны сенсационной победой «Акрона»

Два латиноамериканца входят в шорт-лист «Спартака»

Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб

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