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  • Чемпионство «Наполи», новости о будущем Месси, интерес «Спартака» к двум латиноамериканцам и другие новости

Чемпионство «Наполи», новости о будущем Месси, интерес «Спартака» к двум латиноамериканцам и другие новости

5 мая 2023, 01:07

«Бешикташ» сохраняет интерес к полузащитнику «Зенита»

«Реал» может возглавить тандем двух тренеров

Месси решил покинуть «ПСЖ» из-за двух факторов. Ему поступило первое официальное предложение от другого клуба. Сам аргентинец готов снизить зарплату в три раза ради возвращения в «Барселону»

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Источник: «Бомбардир»
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