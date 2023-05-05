Чемпионство «Наполи», новости о будущем Месси, интерес «Спартака» к двум латиноамериканцам и другие новости

«Бешикташ» сохраняет интерес к полузащитнику «Зенита»
«Реал» может возглавить тандем двух тренеров
Месси решил покинуть «ПСЖ» из-за двух факторов. Ему поступило первое официальное предложение от другого клуба. Сам аргентинец готов снизить зарплату в три раза ради возвращения в «Барселону»
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