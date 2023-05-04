ЦСКА впервые за семь лет вышел в финал Кубка, фанаты «ПСЖ» протестуют против Месси и другие новости

Гвардиола ответил, кто сильнее – Месси или Холанд.

Экс-вратарь «ПСЖ» – о мастурбации: «Во время сборов приходилось разряжать свой ствол».

Сын Промеса поступил в систему «Спартака».

Зарема надеется, что игроки «Спартака» не устроят чемпионский коридор «Зениту».

Беллингем подпишет контракт с «Реалом» до 2029 года, сумма трансфера – 100-120 миллионов.

«Вам нравятся ноги или большая попа?»: девушка игрока «Динамо» выложила фото в стрингах.

В Госдуме раскритиковали «Спартак» за игру весной.

Fonbet Кубок России. ЦСКА победил в Екатеринбурге «Урал» и выиграл Путь РПЛ.

«Месси – сын шлюхи»: фанаты «ПСЖ» вышли на протесты против клуба.

В Госдуме объяснили, почему ввели Fan ID.