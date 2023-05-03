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В Госдуме объяснили, почему ввели Fan ID

3 мая 2023, 21:29
19

Депутат Государственной думы Светлана Журова назвала причину введения Fan ID на стадионах России.

  • Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

– Вы положительно относитесь к сегодняшнему нововведению?

– Изначально же систему вводили для того, чтобы людям было проще попасть на стадион и чувствовать себя там в безопасности.

– Стоит ли ждать того, что в ближайшее время остальные категории населения смогут получить карту болельщика в упрощенном формате?

– Вы знаете, я не очень плотно занимаюсь Fan ID, но не исключаю того, что скоро введут послабления для всех остальных категорий населения.

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Источник: «Евро-футбол»
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Комментарии (19)
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Таврида
1683139367
"Изначально же систему вводили для того, чтобы людям было проще попасть на стадион". Точно, гостям из Бразилии и Китая упростили попадание на стадион. Вроде голосуем за людей, а в Госдуму Журовы попадают, ну как так?
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Artemka444
1683140647
Дебилы потому что!!!
Ответить
FCSpartakM
1683140759
Как дополнительный этап покупки билета может упростить попадание на стадион? Она там реально дура что ли , иначе не понятно как такую формулировку вообще можно использовать
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kvm
1683141684
– Вы знаете, я не хера не знаю про Fan ID, но всегда голосую"за"...
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alex1951
1683142254
Пошли все в Ж..... нормальна реация на всю -эту дребедень...
Ответить
ArReal
1683142423
Депутат Государственной думы Светлана Журова ... дальше можно не читать....
Ответить
Axe111
1683167611
Журова)
Ответить
Серёга Краснодарский
1683177443
Человек добился победы на олимпиаде а что вы тявкпющие добились? Правильно ни че го
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шахта Заполярная
1683200403
Надо Fan ID ввести для прохода в думу депутатов спортсменов, может тогда их количество сократится и будет меньше глупости.
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