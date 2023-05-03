В Госдуме объяснили, почему ввели Fan ID

Депутат Государственной думы Светлана Журова назвала причину введения Fan ID на стадионах России.
- Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.
– Вы положительно относитесь к сегодняшнему нововведению?
– Изначально же систему вводили для того, чтобы людям было проще попасть на стадион и чувствовать себя там в безопасности.
– Стоит ли ждать того, что в ближайшее время остальные категории населения смогут получить карту болельщика в упрощенном формате?
– Вы знаете, я не очень плотно занимаюсь Fan ID, но не исключаю того, что скоро введут послабления для всех остальных категорий населения.
Источник: «Евро-футбол»