В Госдуме объяснили, почему ввели Fan ID

Депутат Государственной думы Светлана Журова назвала причину введения Fan ID на стадионах России.

Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.

Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

– Вы положительно относитесь к сегодняшнему нововведению?

– Изначально же систему вводили для того, чтобы людям было проще попасть на стадион и чувствовать себя там в безопасности.

– Стоит ли ждать того, что в ближайшее время остальные категории населения смогут получить карту болельщика в упрощенном формате?

– Вы знаете, я не очень плотно занимаюсь Fan ID, но не исключаю того, что скоро введут послабления для всех остальных категорий населения.