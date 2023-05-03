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    В Госдуме объяснили, почему ввели Fan ID

    Депутат Государственной думы Светлана Журова назвала причину введения Fan ID на стадионах России.

    • Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

    – Вы положительно относитесь к сегодняшнему нововведению?

    – Изначально же систему вводили для того, чтобы людям было проще попасть на стадион и чувствовать себя там в безопасности.

    – Стоит ли ждать того, что в ближайшее время остальные категории населения смогут получить карту болельщика в упрощенном формате?

    – Вы знаете, я не очень плотно занимаюсь Fan ID, но не исключаю того, что скоро введут послабления для всех остальных категорий населения.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    03.05.2023 21:29
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная 3 часа назад

      Надо Fan ID ввести для прохода в думу депутатов спортсменов, может тогда их количество сократится и будет меньше глупости.

      0
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      Рейтинг: +871

      rac531 4 часа назад

      То есть, Наташка Журова НИЧЕГО не ответила))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      Серёга Краснодарский 9 часов назад

      Человек добился победы на олимпиаде а что вы тявкпющие добились? Правильно ни че го

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Серёга Краснодарский 8 часов назад

      А Терешкова в космос летала ... И что ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch > Серёга Краснодарский 5 часов назад

      Ахахаа))у тебя логика интересная)))Ты головой думаешь когда нибудь? боксеры которым всю жизнь бьют по голове, сейчас сидят в думе и придумывают законы, по котором такие , как ты живут!!!!а где юристы, где экономисты, социологи????они всю жизнь по соревнованиям катаются, толком даже в школе нет времени учится...я поражаюсь логики таких как ты

      0
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      ...
      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Так и Валуев боксером был.... И что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3612

      Axe111 12 часов назад

      Журова)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +741

      Янвapь 69 19 часов назад

      Расформировать ФК Хряки вместе с Госдурой, и необходимость в фанайди отпадёт сама собой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > Янвapь 69 3 часа назад

      И дурачков с сайта убрать, что бы свою глупость не показывали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6140

      AtticusFinch 19 часов назад

      Депутат Государственной думы Светлана Журова ... дальше можно не читать....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 19 часов назад

      Надл просто мясных перестать пускать и все будет нормально!
      Мата не будет слышно, мусор со стадиона исчезнет, да что там со стадиона, с улиц страны!
      Мусор, в красно-белой форме.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > Питерский князь 3 часа назад

      И это про мусор рассуждает представитель помойки, куда Мир катится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11654

      alex1951 19 часов назад

      Пошли все в Ж.....
      нормальна реация на всю -эту дребедень...

      0
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      Рейтинг: +2306

      kvm 19 часов назад

      – Вы знаете, я не хера не знаю про Fan ID, но всегда голосую"за"...

      2
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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM 20 часов назад

      Как дополнительный этап покупки билета может упростить попадание на стадион? Она там реально дура что ли , иначе не понятно как такую формулировку вообще можно использовать

      5
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      Рейтинг: +871

      rac531 > FCSpartakM 19 часов назад

      Наташка Журова - депутат)
      И этим все сказано)

      2
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