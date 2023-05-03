Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «ПСЖ» отстранил Месси, Генич извинился перед «Ростовом», Черчесов хочет игрока «Зенита» и другие новости дня

    «ПСЖ» отстранил Месси, Генич извинился перед «Ростовом», Черчесов хочет игрока «Зенита» и другие новости дня

    Месси отстранен от основы «ПСЖ» на две недели (RMC Sport).

    «ПСЖ» определился с будущим Месси: боссы клуба приняли единогласное решение.

    «Ференцварош» интересуется игроком «Зенита»: его хочет лично Черчесов.

    На каких машинах ездят футболисты «ПСЖ»: самая дорогая у вратаря, ни разу не сыгравшего в этом сезоне.

    Четыре топ-клуба Европы поборются за Хвичу.

    Губерниев: «Ростов» должен обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, чтобы там что-то сделали с Геничем».

    «Мне стыдно»: Генич извинился перед Журавелем и «Ростовом», которому желал поражений.

    Игрок из РПЛ стал трансферной целью лондонского «Арсенала».

    Странное поведение Тухеля: снял шорты с Мане прямо на тренировке.

    «У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2023 01:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 