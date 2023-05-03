«ПСЖ» отстранил Месси, Генич извинился перед «Ростовом», Черчесов хочет игрока «Зенита» и другие новости дня

Месси отстранен от основы «ПСЖ» на две недели (RMC Sport).

«ПСЖ» определился с будущим Месси: боссы клуба приняли единогласное решение.

«Ференцварош» интересуется игроком «Зенита»: его хочет лично Черчесов.

На каких машинах ездят футболисты «ПСЖ»: самая дорогая у вратаря, ни разу не сыгравшего в этом сезоне.

Четыре топ-клуба Европы поборются за Хвичу.

Губерниев: «Ростов» должен обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, чтобы там что-то сделали с Геничем».

«Мне стыдно»: Генич извинился перед Журавелем и «Ростовом», которому желал поражений.

Игрок из РПЛ стал трансферной целью лондонского «Арсенала».

Странное поведение Тухеля: снял шорты с Мане прямо на тренировке.

«У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии.