«ПСЖ» отстранил Месси, Генич извинился перед «Ростовом», Черчесов хочет игрока «Зенита» и другие новости дня

Месси отстранен от основы «ПСЖ» на две недели (RMC Sport).
«ПСЖ» определился с будущим Месси: боссы клуба приняли единогласное решение.
«Ференцварош» интересуется игроком «Зенита»: его хочет лично Черчесов.
На каких машинах ездят футболисты «ПСЖ»: самая дорогая у вратаря, ни разу не сыгравшего в этом сезоне.
Четыре топ-клуба Европы поборются за Хвичу.
Губерниев: «Ростов» должен обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ, чтобы там что-то сделали с Геничем».
«Мне стыдно»: Генич извинился перед Журавелем и «Ростовом», которому желал поражений.
Игрок из РПЛ стал трансферной целью лондонского «Арсенала».
Странное поведение Тухеля: снял шорты с Мане прямо на тренировке.
«У Романцева он бы больше не играл»: Аленичев обвинил игрока «Спартака» в безразличии.