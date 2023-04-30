Покер Малкома, удаление Карпина, «Динамо» уволит Йокановича и другие новости

Кейн готов расторгнуть контракт с «Тоттенхэмом».
Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии.
«Динамо» уволит Йокановича: есть 5-7 кандидатов на замену.
Педриньо выгнали из «Сан-Паулу» на фоне обвинений в домашнем насилии: он принадлежит «Локомотиву».
Малком ответил, когда «Зенит» оформит чемпионство.
Карпин получил красную карточку после матча со «Спартаком» – он матерился.
Судья ошибочно не удалил Соболева в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов).
«Ростов» показал, чем его не устроило судейство в матче со «Спартаком».
«Больно смотреть»: в Госдуме оценили игру «Спартака» в матче с «Ростовом».
Жена Карпина: «Было понятно, что у «Ростова» украдут победу над «Спартаком».
РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1) благодаря покеру Малкома