Покер Малкома, удаление Карпина, «Динамо» уволит Йокановича и другие новости

Кейн готов расторгнуть контракт с «Тоттенхэмом».

Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии.

«Динамо» уволит Йокановича: есть 5-7 кандидатов на замену.

Педриньо выгнали из «Сан-Паулу» на фоне обвинений в домашнем насилии: он принадлежит «Локомотиву».

Малком ответил, когда «Зенит» оформит чемпионство.

Карпин получил красную карточку после матча со «Спартаком» – он матерился.

Судья ошибочно не удалил Соболева в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов).

«Ростов» показал, чем его не устроило судейство в матче со «Спартаком».

«Больно смотреть»: в Госдуме оценили игру «Спартака» в матче с «Ростовом».

Жена Карпина: «Было понятно, что у «Ростова» украдут победу над «Спартаком».

РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1) благодаря покеру Малкома