Тарасова: «Скоро будут наливать по 100 грамм, чтобы люди оформили Fan ID»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении пива на стадионы РПЛ.

«Чтобы люди получили паспорта болельщиков, скоро будут уже 100 грамм наливать при входе.

Если наш футбол невозможно смотреть без пива, потому что его действительно невозможно смотреть, то пусть будет пиво.

Считаю ли я, что без пива болельщиков уже не заманишь на стадионы сейчас? Да-да», – сказала Тарасова.