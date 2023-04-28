Уткин язвительно отреагировал на рекордное число пенальти за тур в РПЛ

Журналист Василий Уткин прокомментировал рекордное количество пенальти за один тур РПЛ.

В 24-м туре РПЛ было назначено 10 пенальти.

Это новый рекорд.

«В чемпионате России, кажется, не надо нарушать правила, чтобы получить пенальти в свои ворота. Пенальти назначаются за шевеление травы, за пение птиц, за дуновения ветра, от которого тоже способны падать могучие форварды.

В общем, всe больше и больше это напоминает такую игру в крысу, какую-то живую шараду. Потому что очень часто невозможно понять, почему в одном случае пенальти назначается, а в другом не назначается.

Можно было бы сказать, что наши судьи, не выдерживая подобного стандарта и пресекая практически любой эпизод борьбы в штрафной площади, тем самым ставят в сложное положение наши команды, поскольку в Европе судят совершенно иначе и дают контачить в штрафной более активно.

Но сейчас это совершенно неактуально, а когда в следующий раз сборная или российские клубы встретятся в официальных матчах с европейскими, сказать совершенно невозможно. Очевидно, что это будет не совсем скоро. Поэтому так даже интереснее», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.