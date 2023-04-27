Джигурда ответил, надо ли возвращать пиво на стадионы

Актер Никита Джигурда считает, что на российских стадионах вновь должны продавать пиво.

– Сейчас идут очень бурные обсуждения насчет возвращения пива на стадионы. Как вы считаете, нужно ли это в данный момент российскому футболу?

– Я считаю, что пиво должно быть на стадионе. Пусть только оно будет в алюминиевых, а не стеклянных бутылках, чтобы не было происшествий. Все равно проносят, заставляют людей нарушать закон. А зачем? Можно ввести какие-то правила, ограничения. Но пиво должно быть! Моя позиция такая.