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    Джигурда ответил, надо ли возвращать пиво на стадионы

    Актер Никита Джигурда считает, что на российских стадионах вновь должны продавать пиво.

    – Сейчас идут очень бурные обсуждения насчет возвращения пива на стадионы. Как вы считаете, нужно ли это в данный момент российскому футболу?

    – Я считаю, что пиво должно быть на стадионе. Пусть только оно будет в алюминиевых, а не стеклянных бутылках, чтобы не было происшествий. Все равно проносят, заставляют людей нарушать закон. А зачем? Можно ввести какие-то правила, ограничения. Но пиво должно быть! Моя позиция такая.

    • МВД готово разрешить продажу пива на стадионах, но при наличии Fan ID.
    • Вопрос о возвращении пива в РПЛ должна рассмотреть Госдума РФ.
    • Этот сезон завершится 3 июня. Следующий стартует 23 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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