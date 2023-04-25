Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Волевая победа «Спартака», два рекорда Промеса, схема «Газпрома» по продаже игроков РПЛ в Европу и другие новости

    Волевая победа «Спартака», два рекорда Промеса, схема «Газпрома» по продаже игроков РПЛ в Европу и другие новости

    «ПСЖ» готов отпустить Месси из-за смены стратегии развития

    Гендиректор «Крыльев» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

    Сперцян стал трансферной целью французского топ-клуба

    «Газпром» через «Бешикташ» хочет продавать игроков из РПЛ в Европу: Захарян и Малком – первые трансферы

    «Тоттенхэм» второй раз за месяц сменил главного тренера

    Джикия оказал первую помощь Боржесу, потерявшему сознание на поле. Уже известен диагноз игрока «Краснодара»

    РПЛ. «Спартак» победил «Краснодар» (4:3), уступая 0:2 до середины 2-го тайма

    Промес повторил рекорд по голам в РПЛ среди легионеров и побил личный рекорд результативности в «Спартаке»

    «Аль-Наср» Роналду вылетел из Кубка Саудовской Аравии, играя почти тайм в большинстве

    «Челси» выбрал нового главного тренера

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 