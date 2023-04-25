Волевая победа «Спартака», два рекорда Промеса, схема «Газпрома» по продаже игроков РПЛ в Европу и другие новости

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Гендиректор «Крыльев» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ

Сперцян стал трансферной целью французского топ-клуба

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«Тоттенхэм» второй раз за месяц сменил главного тренера

Джикия оказал первую помощь Боржесу, потерявшему сознание на поле. Уже известен диагноз игрока «Краснодара»

РПЛ. «Спартак» победил «Краснодар» (4:3), уступая 0:2 до середины 2-го тайма

Промес повторил рекорд по голам в РПЛ среди легионеров и побил личный рекорд результативности в «Спартаке»

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