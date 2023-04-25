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  • Волевая победа «Спартака», два рекорда Промеса, схема «Газпрома» по продаже игроков РПЛ в Европу и другие новости

Волевая победа «Спартака», два рекорда Промеса, схема «Газпрома» по продаже игроков РПЛ в Европу и другие новости

25 апреля 2023, 00:57
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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FaTeK1945ru
1682403033
...вчера смотрел спартак--Краснодар---- полное судейское беззаконие Безбородова--Безголового. Так судили в 60--8о годах в европейских кубках западные судьи наши советские клубы--помню итальянского фашиста Лобело и немецкого фашиста( запамятовал имя этой твари) Мне было стыдно слушать "эксперта" Николаева... полный отстой. Неужели у нас не будет справедливости на наших спортивных аренах,да и в жизни простого НАРОДА??? Надо калёным железом выжигать врагов честного спорта. Болельщик РУБИНа.ИМХО.
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