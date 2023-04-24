Ничья ЦСКА и «Локо», Дзюба верит в инопланетян, «Реал» хочет избавиться от трех игроков и другие новости

РПЛ. «Локо», играя больше тайма в меньшинстве, вырвал ничью у ЦСКА (1:1).

Месси прилетел в Барселону с 15 чемоданами.

Дзюба: «Инопланетяне и параллельная вселенная существуют».

«Хороший вопрос»: Терюшкова спросили, почему он агитирует за все отечественное, но ездит на BMW.

Константин Цзю назвал любимого футболиста в РПЛ.

«Реал» хочет избавиться летом от трех игроков.

РПЛ. «Ростов» обыграл на выезде «Урал» (3:1) и приблизился к «Зениту».

«Полнейший цирк и караул»: Генич – о засчитанном голе «Ростова» в матче с «Уралом».

Полузащитник «Пари НН» подтвердил трансфер в «Локомотив».

«Я еще не видел такого»: Бубнов рассказал, чем его удивил «Зенит» в матче с «Динамо».