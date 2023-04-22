РПЛ перестала транслировать в прямом эфире матчи на ютубе

Российская Премьер-лига объявила об изменениях в работе ютуб-канала РПЛ.

«Дорогие подписчики! К сожалению, мы попали под ограничения YouTube в отношении всех российских каналов. Блокировка возможности монетизации означает, что мы больше не можем использовать функцию «Спонсорство» и проводить прямые трансляции матчей.

Мы прилагаем все усилия, чтобы продолжить предоставлять вам качественный контент, как только для этого появятся новые возможности. Обо всех обновлениях и изменениях в политиках YouTube мы обязательно сообщим. ⠀

Возврат денежных средств за «Спонсорство» регулируется правилами платформы. Пожалуйста, следите за оповещениями и уведомлениями от YouTube. Благодарим вас за поддержку и надеемся на понимание в данной ситуации», – говорится в публикации лиги.