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    РПЛ перестала транслировать в прямом эфире матчи на ютубе

    Российская Премьер-лига объявила об изменениях в работе ютуб-канала РПЛ.

    «Дорогие подписчики! К сожалению, мы попали под ограничения YouTube в отношении всех российских каналов. Блокировка возможности монетизации означает, что мы больше не можем использовать функцию «Спонсорство» и проводить прямые трансляции матчей.

    Мы прилагаем все усилия, чтобы продолжить предоставлять вам качественный контент, как только для этого появятся новые возможности. Обо всех обновлениях и изменениях в политиках YouTube мы обязательно сообщим. ⠀

    Возврат денежных средств за «Спонсорство» регулируется правилами платформы. Пожалуйста, следите за оповещениями и уведомлениями от YouTube. Благодарим вас за поддержку и надеемся на понимание в данной ситуации», – говорится в публикации лиги.

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    Источник: ютуб-канал РПЛ

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