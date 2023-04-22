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  • Колосков: «Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал – он поднялся!»

Колосков: «Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал – он поднялся!»

22 апреля 2023, 13:25
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что РПЛ добилась прогресса.

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зените» и других легионеров, которые играют в «Краснодаре», «Спартаке» и ЦСКА.

Не знаю, почему другие говорят об обратном. Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата.

Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падение уровня РПЛ я не наблюдаю», – сказал Колосков.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
  • Сегодня в российском чемпионате стартует 24-й тур.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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Сержтир
1682160283
Уровень РПЛ поднялся из за плинтуса и снова упал спрятавшись под него.
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NewLife
1682160651
Можно бесконечно беспардонно врать, что уровень РПЛ поднялся до небес, пока нет очных встреч с клубами УЕФА/ФИФА. Легионерские отбросы, выступающие в РПЛ, не годятся в качестве оправдания, так как к нам могут ехать либо отвергнутые, либо за гражданством для ухода от налогов.
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Axe111
1682160900
лол
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AtticusFinch1
1682163062
Отрицательный рост)
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Skull_Boy
1682163622
В плане тупости и даунизма да поднялся
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rash1959
1682170234
колосок свою "почётность" отбивает, иначе лишат пайка.
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