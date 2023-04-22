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    • Колосков: «Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал – он поднялся!»

    Колосков: «Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал – он поднялся!»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что РПЛ добилась прогресса.

    «Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зените» и других легионеров, которые играют в «Краснодаре», «Спартаке» и ЦСКА.

    Не знаю, почему другие говорят об обратном. Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата.

    Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падение уровня РПЛ я не наблюдаю», – сказал Колосков.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
    • Сегодня в российском чемпионате стартует 24-й тур.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14458

      Skull_Boy 1 час назад

      В плане тупости и даунизма да поднялся

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      Рейтинг: +1642

      Suvorov51 1 час назад

      Согласен с тем, что наш уровень сейчас, казахстан, киргизия и таджикистан, пример тому лига чемпионов, наш дутый шемьпиньон и выходит уже три года и это хорошо что не допустили еще бы пять не вышел, вот вам и уровень

      0
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      Рейтинг: +615

      Врундель 1 час назад

      Отрицательный рост)

      0
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      Рейтинг: +4982

      Питерский князь 1 час назад

      Отдельно взятый матч, это он про СпартаГ?
      :)))
      Тут ни кто не удивлен. Все и так знают что это клуб дудый премьерщик. 3 пенальти там, Зарема здесь, вобщем все поняли, медалига.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +3514

      FRZZ 2 часа назад

      Мы верим своим глазам и думаем, что ниже некуда.

      0
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      Рейтинг: +3610

      Axe111 2 часа назад

      лол

      0
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      Рейтинг: +18095

      NewLife 2 часа назад

      Можно бесконечно беспардонно врать, что уровень РПЛ поднялся до небес, пока нет очных встреч с клубами УЕФА/ФИФА. Легионерские отбросы, выступающие в РПЛ, не годятся в качестве оправдания, так как к нам могут ехать либо отвергнутые, либо за гражданством для ухода от налогов.

      1
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      Рейтинг: +1061

      Сержтир 2 часа назад

      Уровень РПЛ поднялся из за плинтуса и снова упал спрятавшись под него.

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      Рейтинг: +53

      witalik > Сержтир 45 минут назад

      Прекратите гнать на Колоскова: классный парень, развалил отечественный футбол (именно, российский), но предложил вернуть ПИВО на стадионы, если ещё предложит вернуть водочно-пирожковые буфеты, то цены ему не будет...Как-то так...

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      Рейтинг: +1061

      Сержтир > witalik 17 минут назад

      Футбол будет ликёро-водочный без промаха по воротам.

      0
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