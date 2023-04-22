Колосков: «Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал – он поднялся!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что РПЛ добилась прогресса.

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зените» и других легионеров, которые играют в «Краснодаре», «Спартаке» и ЦСКА.

Не знаю, почему другие говорят об обратном. Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата.

Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падение уровня РПЛ я не наблюдаю», – сказал Колосков.