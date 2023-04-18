В правительство России направили предложения по упрощению использования Fan ID

Агентство стратегических инициатив (АСИ) ведет работу над изменениями закона о Fan ID.

В правительство России направлены предложения по упрощению использования «карты болельщика».

«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину.

Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков.

Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», – заявили в пресс-службе АСИ.