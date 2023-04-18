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  • В правительство России направили предложения по упрощению использования Fan ID

В правительство России направили предложения по упрощению использования Fan ID

18 апреля 2023, 15:51
2

Агентство стратегических инициатив (АСИ) ведет работу над изменениями закона о Fan ID.

В правительство России направлены предложения по упрощению использования «карты болельщика».

«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину.

Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков.

Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», – заявили в пресс-службе АСИ.

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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portero
1681825113
Билет по паспорту!!!! остальное звиздабольство!
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eugen-han
1681831743
Назад хода нет, и это очевидно, хотя бы по тому же ТВ, где идёт массивная пропаганда=реклама этого пресловутого ID-распорта через госуслуги. То есть деньги выделены и заплачены на то чтобы уговорить и убедить через социальные ролики в рекламные паузы.
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