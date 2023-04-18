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    В правительство России направили предложения по упрощению использования Fan ID

    Агентство стратегических инициатив (АСИ) ведет работу над изменениями закона о Fan ID.

    В правительство России направлены предложения по упрощению использования «карты болельщика».

    «В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину.

    Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков.

    Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», – заявили в пресс-службе АСИ.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67902

      portero 1 час назад

      Билет по паспорту!!!!

      остальное звиздабольство!

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