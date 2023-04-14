Фетисов объяснил, почему голосовал за Fan ID, но выступает против него

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов дал объяснение, почему голосовал за введение Fan ID (индивидуальных паспортов болельщика). При этом в медиа экс-хоккеист выступает против системы.

«Высказывался против на комитете, в обсуждении. Позиция фракции – другая история», – такой ответ на несоответствие дал Фетисов.