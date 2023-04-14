Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фетисов объяснил, почему голосовал за Fan ID, но выступает против него

    Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов дал объяснение, почему голосовал за введение Fan ID (индивидуальных паспортов болельщика). При этом в медиа экс-хоккеист выступает против системы.

    «Высказывался против на комитете, в обсуждении. Позиция фракции – другая история», – такой ответ на несоответствие дал Фетисов.

    • Фетисов проголосовал за Fan ID во всех 3 чтениях.
    • Система действует на всех стадионах РПЛ с марта.
    • Она привела к снижению посещаемости.

    Новости по теме
    Глушенков рассказал об отчислении из «Локомотива» 2
    В Петербурге оформили больше Fan ID, чем вместимость «Газпром Арены» 20
    «Без слез не взглянешь»: Роднина – о качестве РПЛ 4
    Источник: RTVI

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2023 23:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +750

      rammax fcsm 1 час назад

      надо проверить на наличие пиндосского гражданства

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      гууд 3 часа назад

      Думать и голосовать разные вещи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      albertich0906 4 часа назад

      Зачёт и галочка поставлена. Неужели он и правда всегда был таким двуличным клоуном, как и подавляющее большинство гос.думы. Депутатский паёк отрабатывать надо и мнение своё оставлять дома и высказывать его для существ с интеллектом курицы. После прочтения надо руки вымыть с мылом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +601

      klimovich 4 часа назад

      Так и нахрен ты там тогда нужен? У партии 50 условных мест? Пришел один чел и голоснул 50 голосами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +280

      ц 5 часов назад

      Он всегда был таким.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34081

      VVM1964 5 часов назад

      Ну да, ну да - "Я не я и лошадь не моя" !!! Я так понимаю придет время и вы все переобуетесь и окажется, что вы никто, ни за что не голосовали - вас бедных принудили !!! (((

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 