Фетисов объяснил, почему голосовал за Fan ID, но выступает против него

надо проверить на наличие пиндосского гражданства
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов дал объяснение, почему голосовал за введение Fan ID (индивидуальных паспортов болельщика). При этом в медиа экс-хоккеист выступает против системы.
«Высказывался против на комитете, в обсуждении. Позиция фракции – другая история», – такой ответ на несоответствие дал Фетисов.
- Фетисов проголосовал за Fan ID во всех 3 чтениях.
- Система действует на всех стадионах РПЛ с марта.
- Она привела к снижению посещаемости.