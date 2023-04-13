Из «Зенита» уйдут пять бразильцев, Рахимов – в «Рубине», драка игроков «Баварии» и другие новости

Писарев предложил запретить тренерам работать с тремя клубами за сезон, как Талалаев.

«Зенит» хочет выкупить Мантуана.

Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза».

Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года.

Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей.

Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург.

«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса.

Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал».

Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити».

Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России.