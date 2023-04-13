Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Из «Зенита» уйдут пять бразильцев, Рахимов – в «Рубине», драка игроков «Баварии» и другие новости

Из «Зенита» уйдут пять бразильцев, Рахимов – в «Рубине», драка игроков «Баварии» и другие новости

13 апреля 2023, 01:04

Писарев предложил запретить тренерам работать с тремя клубами за сезон, как Талалаев.

«Зенит» хочет выкупить Мантуана.

Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза».

Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года.

Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей.

Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург.

«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса.

Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал».

Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити».

Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
1
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
3
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
6
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
11
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
13
Все новости
Все новости
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
3
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
10:54
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
6
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
10:29
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
11
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
09:49
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
13
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
1
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+