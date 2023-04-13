Из «Зенита» уйдут пять бразильцев, Рахимов – в «Рубине», драка игроков «Баварии» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      samoilovevg 8 часов назад

      Мужики, вот вам совет). Ставлю уже 15 лет. Не ведитесь на каналы, группы и прочую ерунду, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: бронзовый прогноз. Выходит на первом месте.

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