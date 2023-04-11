Опубликована сборная 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил собственную версию символической сборной 22-го тура РПЛ.
В сборную попали футболисты «Торпедо», «Крыльев Советов», ЦСКА, «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».
Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»);
Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Олег Кожемякин («Торпедо»), Мойзес (ЦСКА), Юрий Горшков («Крылья Советов»);
Полузащитники: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Никита Кривцов («Краснодар»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА);
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»).
Источник: WhoScored