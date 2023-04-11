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    Опубликована сборная 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored представил собственную версию символической сборной 22-го тура РПЛ.

    В сборную попали футболисты «Торпедо», «Крыльев Советов», ЦСКА, «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».

    Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»);

    Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Олег Кожемякин («Торпедо»), Мойзес (ЦСКА), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

    Полузащитники: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Никита Кривцов («Краснодар»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА);

    Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4841

      Питерский князь 1 час назад

      А дельфин, что там делает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +911

      кaстрюлька 2 часа назад

      Опять свини составляли сборную и пропихнули туда своего дельфина-автогольщика?

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