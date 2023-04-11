«Сочи» уволил Бердыева, откровения Кержакова о работе на Кипре, «Ростов» потерял очки и другие новости

Кержаков обвинил владельца «Кармиотиссы» во вмешательстве в его работу и рассказал, как клуб обманул его с выплатой денег

На Сперцяна претендуют «Интер» и три немецких клуба

«Локомотив» выбирает между двумя российскими центральными защитниками

«Сочи» объявил об увольнении Бердыева. Тренер близок к возвращению в «Рубин»

Важные изменения в руководстве «Спартака»: точно уйдет генеральный или спортивный директор

Стала известна дата начала нового сезона РПЛ и матча за Суперкубок России

Черчесов продлил контракт с «Ференцварошом»: клуб не побеждает 7 матчей подряд

«Газпром» станет спонсором «Бешикташа» и поможет турецкому клубу купить Баринова у «Локомотива»

РПЛ. «Ростов» вырвал ничью у «Оренбурга» (2:2), но упустил шанс оторваться от «Спартака»

Еще одному бразильцу из «Зенита» могут выдать российский паспорт