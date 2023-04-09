Перестрелка «Спартака» и «Динамо», 15:0 во Второй лиге, финансовые проблемы Мамаева и другие новости

Бывший арбитр ФИФА: «Пенальти не должны были ставить, это симуляция Зобнина».

Хави сформировал летний трансферный план «Барсы»: нужно усиление пяти позиций + «вишенка на торте».

Депутат Свищев ответил, могут ли Кержакова признать иноагентом.

«Я тогда просто охреневал»: Акинфеев рассказал о самом мистическом матче в карьере.

Во Второй лиге матч закончился со счетом 15:0: было 4 хет-трика.

Алана рассказала о финансовых трудностях Мамаева в ОАЭ и раскрыла сумму алиментов.

Соболев в юбилейном матче за «Спартак» против «Динамо» забил в свои и чужие ворота.

РПЛ. «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (3:3), у Соболева дубль.

«Спартак» ушел от поражения от «Динамо» благодаря ошибочному пенальти (Игорь Федотов).

«У нас только одна команда встречается с судьями»: в «Динамо» не согласны с пенальти в пользу «Спартака».