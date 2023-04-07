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    Российских судей планируют пригласить на летний турнир в Центральной Азии

    Российские арбитры могут быть задействованы в летнем чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Сейчас вопрос в стадии обсуждения.

    Каких именно судей планируется привлечь, не сообщается.

    • Турнир пройдет в июне в Бишкеке и Ташкенте.
    • Не исключено, что в нем сыграет и сборная России.
    • В турнире CAFA примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    07.04.2023 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1606

      koli4ka 16 часов назад

      да, компашка собирается там супер солидная, как бы наши профессионалы там бледно не растворились, незаметно не потерялись...

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