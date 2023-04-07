Российских судей планируют пригласить на летний турнир в Центральной Азии

да, компашка собирается там супер солидная, как бы наши профессионалы там бледно не растворились, незаметно не потерялись...
Российские арбитры могут быть задействованы в летнем чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Сейчас вопрос в стадии обсуждения.
Каких именно судей планируется привлечь, не сообщается.
- Турнир пройдет в июне в Бишкеке и Ташкенте.
- Не исключено, что в нем сыграет и сборная России.
- В турнире CAFA примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.