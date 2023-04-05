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«Акрон» выбил «Динамо» из Кубка, «Урал» прошел «Спартак», Юран возглавил «Пари НН» и другие новости

5 апреля 2023, 00:47

Fonbet Кубок России. «Акрон» выбил «Динамо», «Урал» прошел «Спартак».

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Источник: «Бомбардир»
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