«Акрон» выбил «Динамо» из Кубка, «Урал» прошел «Спартак», Юран возглавил «Пари НН» и другие новости

Fonbet Кубок России. «Акрон» выбил «Динамо», «Урал» прошел «Спартак».

Стало известно, какие премиальные получат игроки «Акрона» за победу над «Динамо».

«Тебе что ли обещал, клоун?»: Смолов – об обещании выиграть Кубок России в этом сезоне.

«Аль-Хиляль» сделал официальное предложение Месси: зарплата намного выше, чем у Роналду.

«Я не старый, но впервые такое вижу»: Абаскаля поразил гол «Урала».

Футболисты «Спартака» и других клубов РПЛ замечены на вечеринке в Москве.

«Рубин» собирается уволить тренера, ни разу не проигравшего после отставки Слуцкого.

«Сочи» хочет арендовать защитника «Зенита»: Бердыев обещает ему игровую практику.

Юран стал главным тренером «Пари НН».

Семин объяснил, почему сравнил Тарасова с говном.