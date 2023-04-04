«Химки» уволили Гогниева, Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы, два клуба РПЛ выиграли суд у «Вест Хэма» и другие новости

Кержаков впервые прокомментировал свой уход из «Кармиотиссы»

Влута из «Урала» приговорили к 2,5 годам тюрьмы: он устроил смертельное ДТП

«Химки» объявили об увольнении Гогниева. Тренер не получит компенсацию

«Челси» рассматривает пятерых тренеров на замену Поттеру

«Спартак» и ЦСКА выиграли суд у «Вест Хэма» в ФИФА по трансферам Крала и Влашича

«Барса» призвала Тебаса уйти в отставку – президент Ла Лиги направил в прокуратуру ложное доказательство по делу Негрейры

Сборная Украины хочет пригласить экс-тренера «Локомотива»

У «Динамо» есть два претендента на замену Йокановичу

Минцифры подготовило проект поправок к закону о Fan ID: кому станет проще получить карту

Фан-трибуну «Зенита» на игре с «Уралом» заполнили студенты консерватории – за посещение им давали хот-дог и бутылку воды