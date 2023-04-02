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    Три студенческие команды устроили массовую драку в Москве

    В Москве на стадионе «Буревестник» проходил студенческий турнир с участием команд из Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Они устроили массовую драку.

    «Поводом стал жесткий подкат. Сначала сцепились 11 на 11, а затем к драке присоединились и футболисты с соседнего поля – они были с одного вуза и решили помочь товарищам. Одному из спортсменов сломали нос», – написал источник.

    16 человек были доставлены в полицию. На троих завели административное дело за мелкое хулиганство.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    02.04.2023 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17890

      NewLife 2 апреля, 13:14

      Беспонтоый махач. В таком возрасте надо с одного удара вырубать. Выдать всем участникам фаниди в награду.

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      Рейтинг: +1707

      Benifacto 2 апреля, 13:07

      ну и кто там дурак на букву М топил за соСТАДИОНА уйди?????вот вам! давайте расскажите нам кто был против, как оно? заглотнуть!

      0
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      Рейтинг: +587

      Baggio1986 2 апреля, 12:14

      И как всегда кавказцы в главной роли

      2
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