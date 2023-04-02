Три студенческие команды устроили массовую драку в Москве

В Москве на стадионе «Буревестник» проходил студенческий турнир с участием команд из Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Они устроили массовую драку.

«Поводом стал жесткий подкат. Сначала сцепились 11 на 11, а затем к драке присоединились и футболисты с соседнего поля – они были с одного вуза и решили помочь товарищам. Одному из спортсменов сломали нос», – написал источник.

16 человек были доставлены в полицию. На троих завели административное дело за мелкое хулиганство.