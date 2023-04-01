«Химкам» грозит ликвидация, Мбаппе перейдет в «Реал», победителя ЧМ-2022 обвинили в групповом изнасиловании и другие новости

Ван Нистелрой: «Нидерланды должны были выиграть Евро-2008, но Россия… Что, блин, произошло?».

«Спартак» собирается усилить две позиции летом.

«Спартак» может продать летом пять футболистов – все легионеры.

«Реал» бесплатно подпишет Мбаппе в 2024 году: форвард «ПСЖ» дал согласие на переход.

Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало.

Зарема рассказала о своих заслугах: «довела» Ваноли до победы в Кубке, вывела соцсети «Спартака» на уровень «Барсы» и привела Абаскаля.

«Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, то что будет еще через 20?»: Газзаев – о правлении Путина.

Экс-агроном «Ростова»: «Карпин решил, что он великий – пусть сам поле делает».

«Химки» могут закрыться летом.

«Не торопитесь. Не уходите»: УЕФА не хочет отпускать Россию.