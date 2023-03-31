Инвестор «Химок» прокомментировал слухи о ликвидации клуба

Туфан Садыгов, инвестор «Химок», не подтвердил информацию, что клуб может закрыться.
— Болельщики переживают, что «Химки» могут прекратить существование.
— Не важно, где будут играть «Химки» — в РПЛ или ФНЛ. Закрытия клуба не будет. Решение принято в декабре прошлого года, пятилетняя стратегия развития клуба и бюджет утверждены на 5 лет — доходные и расходные части. Никаких долгов нет, никаких ближайших решений о существовании клуба нет, в повестке нет таких тем.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- Клуб в высшем дивизионе с 2020 года.
- В прошлом сезоне химчане остались в РПЛ через переходные матчи против «СКА-Хабаровска».
Источник: «Матч ТВ»