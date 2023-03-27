Орещук рассказал, как сделать РПЛ интереснее без расширения лиги

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук предложил реформировать РПЛ.

– Нет, сейчас расширять РПЛ не нужно, ведь игр достаточно. У нас появился новый регламент Кубка России – это дает дополнительные матчи.

А команды, которые будут подниматься в РПЛ в таком количестве, чтобы в чемпионате стало 18 или 20 команд, не будут соответствовать уровню РПЛ и будет очень много проходных матчей.

Я не вижу смысла, еще нужно подождать, чтобы мы были готовы к такому количеству клубов в РПЛ.

– Стоит ли изменить как-то формат РПЛ, чтобы добавить зрелищности?

– Когда проходят классические два круга, а потом команды делятся на две группы – одна борется за чемпионство, другая – за выживание, то это интересно. Я бы такое с удовольствием внедрил в наш футбол.

Но этого в ближайшее время не будет, потому что такие решения принимаются заранее, а не перед чемпионатом.