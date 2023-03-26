ЦСКА проиграл 2DROTS, Дюков встретился со «Спартаком», «Торпедо» назначит испанца и другие новости

«Позорище!»: Корнеев взбешен итогом матча ЦСКА – 2DROTS.

«Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий»: экс-президент России – о Fan ID.

РФС раскрыл подробности встречи Дюкова с руководителями «Спартака».

Зарема: «Дюков был против Тедеско в сборной России. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны».

«Торпедо» выбирает между пятью испанскими тренерами.

«Позорище и стыдоба, пустое место»: Уткин прошелся по игроку сборной России за матч с Ираном.

Товарищеский матч. ЦСКА дома уступил медийной команде 2DROTS (1:2).

Карпин: «Не держусь за место ни в сборной, ни в «Ростове» – уволят и уволят».

«Иной раз посмотришь – дурак дураком»: Уткин – об Аршавине.