Новая проблема Fan ID: болельщики пытаются пройти на матчи по ковидному QR-коду

В Министерстве спорта России обсудили ситуацию с внедрением системы Fan ID.

«Во время совещания выяснилась новая проблема – многие болельщики пытаются пройти по ковидному QR-коду.

Первыми на эту ситуацию пожаловались представители «Оренбурга». Они отчитались, что на матч со «Спартаком» многие пытались пройти по вообще не связанным с Fan ID QR-кодам, в том числе ковидным.

Об этой проблеме потом сказали и представители других клубов. Некоторые также заявили, что приходят фаны с Fan ID ЧМ 2018 года», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Также чиновники Минспорта недовольны посещаемостью матчей РПЛ.

Они считают, что на стадионы ходит меньше людей, поскольку клубы недостаточно хорошо работают с болельщиками.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID