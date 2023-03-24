Ничья России с Ираном, рекорды Роналду и Кейна, «Бавария» уволит Нагельсмана и другие новости

Горлов близок к увольнению из «Пари НН». Он проработал в клубе менее трех месяцев

Трансфер Головина в дортмундскую «Боруссию» мог стать рекордным – игрок «Монако» отказался переходить

УЕФА объявил о начале расследования «дела Негрейры»: «Барсу» могут исключить из еврокубков

Экс-игрок сборной Бразилии перешел в «Торпедо»

Дибала подал в суд на «Ювентус»: он хочет получить 50 миллионов за непродление контракта

Товарищеский матч. «Зенит» упустил победу над «Фенербахче» (2:2). В Стамбуле задержали российских фанатов

Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), продлив серию без побед до 3 игр

«Бавария» уволила Нагельсмана (Bild)

Роналду установил мировой рекорд по числу матчей за сборную. Его дубль помог Португалии разгромить Лихтенштейн

Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Его рекордный гол принес победу над Италией