Названы сборные с максимальными и минимальными шансами на выход на Евро-2024

Международное издание We Global Football оценило шансы участников отбора Евро-2024 на выход в финальную стадию.

Максимальные шансы успешно пройти квалификацию у Португалии – более 99 процентов.

У пяти сборных шансы отсутствуют: Кипр, Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.