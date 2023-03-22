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    Названы сборные с максимальными и минимальными шансами на выход на Евро-2024

    Международное издание We Global Football оценило шансы участников отбора Евро-2024 на выход в финальную стадию.

    Максимальные шансы успешно пройти квалификацию у Португалии – более 99 процентов.

    У пяти сборных шансы отсутствуют: Кипр, Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

    • Отбор стартует завтра, 23 марта.
    • Финальный турнир состоится летом 2024 года в Германии. Немцы от отбора освобождены.
    • Действующие чемпионы Европы – итальянцы. Их шансы на выход в финальную стадию – 88 процентов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3274

      fakeid 52 минуты назад

      дезеувы они, и вот почему. 10 групп по 5-6 команд, по 2 из группы выходят напрямую. + хозяйка-германия. остаётся 3 места, которые достанутся лиге наций. но там 4 лиги - а места только 3.

      а ведь обещали, прям гарантировали, что одна из слабейших команд (из лиги D) будет выходить на евро, таким образом северная македония пробралась на прошлый евро, опередив белоруссию, грузию и косово. и судя по тому, как играла мальта с нами, можно было дать ей большие шансы на выход из лиги наций в след.году. но их кинули.

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