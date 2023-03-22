Названы сборные с максимальными и минимальными шансами на выход на Евро-2024

Международное издание We Global Football оценило шансы участников отбора Евро-2024 на выход в финальную стадию.
Максимальные шансы успешно пройти квалификацию у Португалии – более 99 процентов.
У пяти сборных шансы отсутствуют: Кипр, Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
- Отбор стартует завтра, 23 марта.
- Финальный турнир состоится летом 2024 года в Германии. Немцы от отбора освобождены.
- Действующие чемпионы Европы – итальянцы. Их шансы на выход в финальную стадию – 88 процентов.
Источник: «Бомбардир»