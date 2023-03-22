«Реал» нашел нового форварда, рекорды Хвичи, допинг-тесты в сборной России и другие новости

Суд разрешил Гави бесплатно уйти из «Барселоны» летом.

Только один игрок Серии А стоит дороже Хвичи.

Стала известна позиция Месси по поводу продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

«Пари НН» может лишиться финансирования из-за ухода титульного спонсора.

Карпин отреагировал на травмы Головина и Миранчука, полученные перед матчами сборной России.

Карпин назвал единственное условие, при котором он может вызвать Дзюбу в сборную России.

Хвича побил рекорд, державшийся в Европе 16 лет.

«Реал» нашел нового нападающего на следующий сезон из-за спада Бензема.

Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе.

Допинг-офицеры пришли к Соболеву и Баринову в 4 утра.