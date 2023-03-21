В Нидерландах судят еще одного игрока РПЛ, перепалка Канчельскиса и Губерниева, Хвича и Малком нужны «ПСЖ» и другие новости

Анчелотти усомнился в правильности решения отменить гол «Реала» в ворота «Барсы». Хави ответил итальянскому тренеру
Боссы «ПСЖ» изменили мнение по поводу будущего Месси. Вице-капитан «Барселоны» призвал аргентинца вернуться в Испанию
Семак сообщил о продлении контракта с защитником «Зенита»
«ПСЖ» готов заплатить 181 миллион за Хвичу. Также клуб сохраняет интерес к Малкому
Канчельскис рассказал, как столкнулся с цензурой на «Матч ТВ» в пользу «Зенита». Губерниев ответил оскорблениями
Игроки «Тоттенхэма» требуют немедленно уволить Конте из-за его скандального интервью
В Нидерландах запросили 3,5 года тюрьмы для Влута из «Урала»: он пьяным врезался в машину и стал виновником гибели 4-летнего ребенка
«Химки» думают над отставкой Гогниева. У клуба есть два кандидата на его замену
«Торпедо» опротестовало результат матча с «Пари НН»
Карпин: «Руки опускаются после заявлений депутатов. Думаешь: да епт... Хочется послать их и уехать»