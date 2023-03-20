Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих игроков АПЛ

Футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков АПЛ. Ее суммарная стоимость – 938 миллионов евро.
Самый дорогой игрок команды – форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (170 миллионов евро).
Самый дешевый футболист – вратарь «Сити» Эдерсон (45 миллионов).
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире. Дороже него только Килиан Мбаппе (180 миллионов).
- АПЛ ушла на 2-недельную паузу на игры сборные.
- Лига идет 1-й в мире по суммарной стоимости игроков (более 10 миллиардов евро).
Transferrmarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков мира
Источник: телеграм-канал Transfermarkt