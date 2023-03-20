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    Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих игроков АПЛ

    Футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков АПЛ. Ее суммарная стоимость – 938 миллионов евро.

    Самый дорогой игрок команды – форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (170 миллионов евро).

    Самый дешевый футболист – вратарь «Сити» Эдерсон (45 миллионов).

    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире. Дороже него только Килиан Мбаппе (180 миллионов).
    • АПЛ ушла на 2-недельную паузу на игры сборные.
    • Лига идет 1-й в мире по суммарной стоимости игроков (более 10 миллиардов евро).

    Transferrmarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков мира

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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