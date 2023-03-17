Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА победил «Локомотив», «Авангард» переиграл «Магнитку»: результаты плей-офф КХЛ

    Стартовали еще две серии полуфиналов конференций КХЛ. ЦСКА в Москве оказался сильнее «Локомотива», с которым работает бывший тренер москвичей Игорь Никитин.

    В другой встрече «Авангард» переиграл «Металлург».

    Все серии идут до четырех побед.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

    Авангард (Омск) – Металлург (Магнитогорск) – 2:1 ОТ (1:0; 0:1; 0:0; 1:0)

    Голы: 1:0 – Буше, 11; 1:1 – Кошелев, 32 (большинство); 2:1 – Грицюк, 69.

    Счет в серии: 1:0.

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Ярославль) – 2:0 (0:0; 0:0; 2:0)

    Голы: 1:0 – Дыбленко, 46; 2:0 – Карнаухов, 50 (большинство).

    Счет в серии: 1:0.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2023 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11