ЦСКА победил «Локомотив», «Авангард» переиграл «Магнитку»: результаты плей-офф КХЛ

Стартовали еще две серии полуфиналов конференций КХЛ. ЦСКА в Москве оказался сильнее «Локомотива», с которым работает бывший тренер москвичей Игорь Никитин.

В другой встрече «Авангард» переиграл «Металлург».

Все серии идут до четырех побед.

КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

Авангард (Омск) – Металлург (Магнитогорск) – 2:1 ОТ (1:0; 0:1; 0:0; 1:0)

Голы: 1:0 – Буше, 11; 1:1 – Кошелев, 32 (большинство); 2:1 – Грицюк, 69.

Счет в серии: 1:0.

КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Ярославль) – 2:0 (0:0; 0:0; 2:0)

Голы: 1:0 – Дыбленко, 46; 2:0 – Карнаухов, 50 (большинство).

Счет в серии: 1:0.

Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей