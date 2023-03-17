ЦСКА победил «Локомотив», «Авангард» переиграл «Магнитку»: результаты плей-офф КХЛ

Стартовали еще две серии полуфиналов конференций КХЛ. ЦСКА в Москве оказался сильнее «Локомотива», с которым работает бывший тренер москвичей Игорь Никитин.
В другой встрече «Авангард» переиграл «Металлург».
Все серии идут до четырех побед.
КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала
Авангард (Омск) – Металлург (Магнитогорск) – 2:1 ОТ (1:0; 0:1; 0:0; 1:0)
Голы: 1:0 – Буше, 11; 1:1 – Кошелев, 32 (большинство); 2:1 – Грицюк, 69.
Счет в серии: 1:0.
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Ярославль) – 2:0 (0:0; 0:0; 2:0)
Голы: 1:0 – Дыбленко, 46; 2:0 – Карнаухов, 50 (большинство).
Счет в серии: 1:0.
Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей
Источник: «Бомбардир»