«Мне плевать на эту комиссию»: Тарасова поддержала Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Плющенко объявил о годичном моратории на общение с прессой по этому поводу перед стартом финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

Ранее Плющенко пригрозил переходом своих фигуристов в другие страны из-за судейства на юниорском первенстве России-2023.

Комиссия по этике Федерации фигурного катания России рассмотрит поведение Плющенко, связанное с критикой судей, 20 марта.

«За что его наказывать? У себя в стране, где ты родился и вырос, где ты приносил медали, где ты годами выигрывал, нельзя сказать то, что ты думаешь. Это что еще такое? Что за новости такие?

Мне плевать на эту комиссию по этике. Это что такое, что нельзя ничего сказать? Не знаю, что это за комиссия. Пусть они взглянут на себя и на всю свою жизнь.

Я уверена, что никакого решения не будет. Ему что, работать запретят? Нет. Остальное ничего не волнует. Каждый в этой комиссии должен посмотреть на себя и на свой жизненный путь и вспомнить, что он делал такого, чтоб можно было на комиссии обсуждать. Мне это чуждо и отвратительно», – сказала Тарасова.